Caputo afirmó que la gente se sobreendeudó y nada tiene que ver el modelo económico

Se insistió, al Congreso Argentino para que apruebe el Proyecto de Ley de Desendeudamiento de las Familias, con el objetivo de reestructurar deudas de consumo, eliminar intereses por mora y crear sistemas de "segunda oportunidad" ante el alto sobreendeudamiento para cubrir alimentos y servicios-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que el Ministro de Economía Luis Caputo volvió a eludir su responsabilidad sobre las consecuencias de las políticas económicas que lleva adelante, mientras millones de familias se endeudan para llegar a fin de mes y la morosidad alcanza niveles record, alcanzando en febrero de 2026 un nuevo máximo histórico que expone con crudeza el deterioro del poder de pago de los hogares. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis de Gestión (IAG) en base a datos del BCRA el 11,2% de los créditos de las familias presenta atrasos superiores a 90 días, el nivel más alto de toda la serie iniciada en 2010; “insistiendo en que el problema no es el ajuste cruel sobre salarios, jubilaciones y empleos, sino las decisiones de quienes recurrieron y recurren al uso de tarjetas de créditos para afrontar gastos básicos como alimentos, alquileres o medicamentos. La postura del funcionario nacional es la expresión de un modelo económico que descarga toda la crisis sobre los trabajadores, mientras protege las ganancias del sistema financiero y garantiza los negocios especulativos. Gialluca señaló que no podemos hablar de consumidores irresponsables, ni de malas decisiones individuales, las familias se endeudan porque los ingresos no alcanzan y el ajuste permanente, en línea con las recetas del FMI, destruyó salarios, jubilaciones y empleos registrados, mientras las tarifas, los alquileres y los alimentos continúan aumentando y empujando a millones de personas a depender de créditos, billeteras virtuales y tarjetas para sobrevivir. Lo únicocierto es que, el equipo económico ya no sabe a quién echarle las culpas al altísimo grado de morosidad que atraviesa el sistema bancario producto de la crisis económica. El propio Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, apuntó contra los bancos por la crisis de morosidad que atraviesan. “Hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero”, afirmó, en el Congreso Económico Argentino, ExpoeFI 2026. Allí esbozó también una ocurrencia más llamativa: que la morosidad es “consecuencia de la reaparición del crédito”. O sea, la deuda de las familias crece porque los bancos prestaron más. Desde el Organismo de la Constitución se hizo notar la contradicción de que el Gobierno Nacional durante meses celebró el crecimiento del crédito como una señal de normalización económica, pero ahora que la morosidad se dispara, la culpa pasa a ser de quienes tomaron deuda para sobrevivir y de allí la necesidad de que el Congreso de la Nación, trate y apruebe el Proyecto de Desendeudamiento, el cual es fuertemente resistido por todo el sector bancario y financiero argentino.



