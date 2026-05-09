Nueva gestión, en la Delegación Zonal de Las Lomitas

Este Lunes 11 de Mayo, en horas de la mañana el Ministerio de Cultura y Educación, provincia de Formosa nombró como nueva Delegada Zonal a la Prof. Sonia Patiño, que se desempeñaba como Directora en actividad de la E.P.E.P.N° 531 "Gregorio Maidana"

Desde la cartera Educativa, valoraron la trayectoria realizada por la Prof. Estella Mary Gonzalez, quien ha marcado un excelente desempeño en los años de gestión como así el cumplimiento de las políticas educativas del Gobierno de Formosa