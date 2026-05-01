Escolares de la comunidad Lakha Wichí aprendieron sobre importantes temas para cuidar la salud

Alimentación saludable, hábitos de higiene, salud bucodental y prevención de las tuberculosis fueron los ejes del encuentro organizado por el Hospital de Pozo del Tigre.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Hospital de Pozo del Tigre, llevó adelante una jornada de promoción y prevención de la salud en la EPEP N°328 de la comunidad originaria Lakha Wichí, destinada a los alumnos del segundo ciclo de esta escuela de nivel primario.

Con el objetivo de brindar conocimientos y fomentar prácticas vinculadas al cuidado integral de la salud,la actividad fue preparada para niñas y niños que se encuentran en 4°, 5° y 6° que,con mucho entusiasmo, participaron e interactuaron en la charla.

El desarrollo, estuvo a cargo de un equipo integrado por médico, nutricionista, enfermeros, odontóloga y auxiliares, quienes abordaron temas como la importancia de la alimentación saludable, los principales hábitos de higiene, cuidados de la salud de los dientes y la boca. Asimismo, hablaron de la prevención de la pediculosisy de la tuberculosis.

Respecto a la alimentación, la especialista en nutrición, repasó cuales son los alimentos que aportan nutrientes esenciales para el buen crecimiento y desarrollo y recordó cuáles son los que deben evitarse porque son perjudiciales para la salud en general.

“Ese taller se denominó alimentación saludable versus comida chatarra”, comentó el director del Hospital de Pozo del Tigre, doctor Alexis Bedoya, quien formó parte de la organización. Y agregó que, desde el mismo “se brindaron herramientas para que las niñas y niños puedan reconozcan cuáles son cada uno, reforzando la importancia de incorporar opciones saludables y accesibles dentro de lasprincipales comidas del día”.

En relación a los hábitos de higiene saludable, el equipo sanitario abordó temas fundamentales como el correcto lavado de manos y la relevancia que tiene este hábito para prevenir infecciones de distintos tipos. También hablaron del baño corporal, incluyendo el corte de uñas, el lavado de cabeza y cabellos.

Acerca de eso, Bedoya indicó que los profesionales compartieron con los alumnos información sobre la prevención de la pediculosis. “Hicieron demostraciones con lociones y shampoo para enseñar cómo es su aplicación y el correcto tratamiento de esta enfermedad ocasionada por los piojos. Y, además, estos elementos fueron entregados de manera gratuita a los alumnos”.

En cuanto a la salud bucal, se recordó la necesidad de fortalecer el crecimiento de las piezas dentarias mediante el consumo de alimentos saludables y sobre la necesidad de hacer una consulta odontológica de forma regular.

“Eso fue complementado con las instrucciones sobre el paso a paso de cómo debe hacerse el cepillado dental para que sea correcto y efectivo. Y la odontóloga entregó kits de cepillos y cremas dentales a los estudiantes, a fin de promover el cuidado de la salud bucodental desde edades tempranas”, informó el director.

Por otra parte, en el último tramo de la jornada, hicieron mención a la tuberculosis, detallando de que se trata esta enfermedad, como se previene, cuáles son los síntomas a los que se debe prestar atención, los estudios que se realizan para su detección y diagnóstico.

“También, se habló sobre el tratamiento y se hizo hincapié en las medidas que deben implementarse para evitar su propagación en caso de ser diagnosticada”, explicó el profesional.

Para cerrar, el director hizo notar que estas acciones en las instituciones educativas, forman parte del trabajo en terreno y comunitario, impulsado por el Gobierno de Formosa a través del sistema público de salud, que tiene por objetivo central acercar información a las comunidades para promover la buena salud y prevenir enfermedades.







