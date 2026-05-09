YPF aplicó nuevos aumentos poniendo fin al congelamiento

Un informe nacional revela grandes diferencias en los precios de la nafta y el gasoil entre provincias, mostrando una fuerte dispersión regional en Argentina, influida por factores logísticos, distancias de transporte e impuestos, según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet). Este mapa de precios impacta en los costos del transporte, viajes y costos logísticos, reflejando cómo la geografía y la estructura de costos e impuestos, generan diferencias notables en el bolsillo del consumidor según la región-

Los precios de los combustibles volvieron a actualizarse en Formosa y este lunes comenzaron a verse reflejados nuevos aumentos en estaciones de servicio YPF de la ciudad, luego de finalizar el congelamiento de valores que se había mantenido durante los últimos 27 días. De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, los valores que se comercializan actualmente se ofrecen a: * YPF nafta Súper a $ 2069, la Infinia $ 2272, el Diésel 500 a $ 2394 (+$160), el Diésel Premium a $ 2250. * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2109, la Quantium a $ 2399, el gasoil Diésel $ 2329 y el Quantium Diesel a $ 2519. * SHELL naftas Súper a $ 2119, la V Power a $2415, en tanto el Gasoil Común a $ 2329 y el V-Power $ 2546. * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper $ 2490, gasoil $ 2470, la premium a $ 2569, el Euro Diésel a $ 2597. Estas actualizaciones comenzaron a producirse tras el vencimiento del acuerdo de congelamiento de precios y no descartaron nuevas subas en el corto plazo. En ese contexto, también se indicó que desde YPF se habría planteado que los combustibles presentan un atraso cercano al 15%, lo que podría derivar en futuras actualizaciones más importantes.

El impacto del contexto internacional y la discusión por los impuestos: La situación global vinculada a la guerra en Medio Oriente y a la evolución del precio internacional del petróleo, son factores que influyen directamente en la actualización de los valores en los surtidores. En ese marco, la discusión se tornó sobre la composición del precio final de los combustibles y el peso que tienen los impuestos dentro de la estructura de costos que afrontan los consumidores. Una parte importante del valor de las naftas y el gasoil corresponde a cargas tributarias, al tiempo que se planteó el debate sobre el destino de esos recursos y su vinculación con el mantenimiento y la reparación de rutas. Además, en Argentina existe una discusión histórica en torno al precio interno del petróleo y el rol de la producción nacional en la determinación de los valores de los combustibles.

Posibilidades de nuevos incrementos: Aunque los aumentos registrados este lunes fueron moderados, desde el sector no descartan nuevas actualizaciones en los próximos días o semanas.

Las variaciones registradas hasta el momento muestran incrementos inferiores al 1% en las principales categorías de combustibles, aunque las referencias sobre un posible atraso del 15% mantienen abierta la posibilidad de futuras subas. Mientras tanto, las estaciones de servicio de Formosa ya comenzaron a exhibir los nuevos valores en sus surtidores tras el fin del congelamiento que había regido durante las últimas semanas. Por último, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el escenario de combustibles en Argentina muestra una tendencia alcista permanente debido a la actualización de impuestos, impactando directamente en los costos de logística y, por ende, en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), máxime en provincias como la nuestra alejada de los grandes centros de producción.



