Niños del Colegio La Ribera visitaron el Aula Maker de la Municipalidad

La Municipalidad capitalina recibió en su Aula Maker, un espacio destinado a difundir los alcances tecnológicos con los que hoy convivimos, a alumnos del nivel inicial del Colegio Privado “La Ribera”, donde especialistas de la comuna explicaron e hicieron una demostración con los dispositivos allí instalados.

Fabián Cáceres, Subsecretario de Gobierno de la comuna, precisó “esta aula de robótica está en función desde hace unos meses, y la idea es acercar a chicos de distintas edades, desde nivel inicial hasta alumnos del secundario, para demostrar que con la tecnología se puede crear”, dijo. “No se trata de un vicio, ya que al ser bien utilizada puede ser creativa, por lo que hay que enseñarles el camino a estos jóvenes para que podamos implementar esta herramienta de la mejor manera”.

“Tal como lo hablábamos con los docentes – agregó el funcionario –, estos niños no son el futuro, sino el presente, la tecnología está hoy al alcance de las manos y al ser bien implementada puede serles muy útil”.

Finalmente Cáceres indicó “los colegios se acercan conforme les vaya tocando el turno, previamente solicitado por día y horario, por lo que queremos agradecer a los establecimientos educativos y al Ministerio de Educación, esperando que las visitas se repliquen y puedan participar alumnos de todos los niveles”, dijo para concluir.



