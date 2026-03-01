Limpieza integral en barrios con presencia municipal sostenida

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, continúa desarrollando operativos integrales de limpieza, saneamiento urbano y levantamiento de residuos no convencionales en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones programadas en los barrios Las Delicias y San Miguel.

La directora de Gestión Ambiental, Raquel Servín, explicó que las cuadrillas municipales se encuentran realizando “un operativo completo” en Las Delicias, que incluye limpieza de microbasurales, desmalezado y pequeñas podas correctivas en sectores donde ramas o vegetación dificultan la circulación.

“Se está haciendo un operativo completo, con limpieza de microbasurales, desmalezado y alguna que otra poda chiquita que molesta la circulación. Eso se está realizando en Las Delicias”, señaló Servín.

En ese sentido, indicó que las tareas tienen como objetivo mejorar las condiciones generales del barrio, recuperar espacios afectados por la acumulación indebida de residuos y garantizar una circulación más segura para los equipos municipales que realizan la recolección y el mantenimiento urbano.

Asimismo, Servín informó que en el barrio San Miguel también se lleva adelante un operativo de limpieza, especialmente orientado al levantamiento de residuos no convencionales “a pulso”, una tarea que requiere presencia directa de las cuadrillas y esfuerzo manual para retirar elementos voluminosos que no corresponden a la recolección domiciliaria habitual.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un trabajo permanente que la Municipalidad sostiene en distintos puntos de la ciudad, combinando limpieza, prevención y respuesta a las necesidades planteadas por vecinos y vecinas.

También se insistió en la importancia de la colaboración comunitaria para evitar la formación de nuevos microbasurales, respetar los horarios de recolección y utilizar los canales correspondientes para solicitar el retiro de ramas, chatarras u otros residuos de gran tamaño.

Finalmente, Servín remarcó que la limpieza urbana “no se sostiene sólo con el trabajo municipal”, sino también con el compromiso cotidiano de cada vecino en el cuidado del barrio y de los espacios comunes.



