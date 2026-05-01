Nacif “ detrás de un reclamo genuino se evidencia el interes político de intervenir la Provincia”

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que aunque cumplimos en tiempo y forma con el pago de los haberes de los trabajadores municipales, reconocemos los desafíos económicos que tenemos y también los planteos de quienes esperan más de nosotros”.

“El Gobierno Nacional no envía los recursos que debería, hay una caída importante de la coparticipación que deberían enviar a la Provincia, también se canceló la obra pública con financiamiento nacional, ( escuela técnica y tendido de red electrico de Juarez a Santa Rita), y se eliminaron programas nacionales y subsidios, por ejemplo: módulos alimentarios, copa de leche, y se desmantelaron ayudas sociales destinadas a sectores que ya eran vulnerables y que hoy atraviesan una situación todavía más difícil”.

“Frente a ese escenario, el Gobierno de la Provincia de Formosa y los Municipios también tuvimos que asumir ese compromiso, porque somos el primer al que la gente acude para pedir ayuda y recibir una respuesta inmediata”, destacó.

“Sostenemos los salarios de los trabajadores, pero en un contexto en el que no solo pagamos sueldos y cumplimos con la prestación de servicios propios de una comunidad, también somos el soporte social que ayuda a sectores vulnerables a los que no podemos abandonar, no solo por una cuestión humanitaria, también porque es nuestra responsabilidad”, explicó.

“Tenemos ingresos que por coparticipación envía el Ministerio de Economía de la Provincia y debemos administrarlos con mucha responsabilidad, la recaudación local por el pago de impuestos municipales es muy baja, y tampoco sancionamos porque entendemos que cuesta llegar a fin de mes y se cuida cada peso”, determinó.

“No podemos aumentar sueldos de la forma que lo peticiona el gremio, solamente para sus afiliados”.

“No es un capricho no dar el aumento, la frazada es corta y tiene que abrigar a todos”, indicó.

“Nuestro municipio siempre ayuda socialmente, colaboramos con construcciones a instituciones que lo solicitan y gestionamos capacitaciones con salida laboral, sostenemos comedores, merenderos, damos becas en la UNCAUS, solucionamos emergencias directas de nuestro pueblo, y ayudamos a productores con el arado de sus cultivos, detalló.

“Respetamos el derecho a manifestarse de un grupo reducido agremiado a ATE, porque vivimos en democracia y entendemos que todos tienen derecho a expresarse. Pero también hay que respetar el derecho de los vecinos a que funcionen los servicios esenciales, y el derecho de los trabajadores administrativos y de quienes realizan tareas en territorio a poder cumplir con su trabajo”, especificó.

La violencia, la quema de cubiertas, los insultos, el agravio, las mentiras y las presiones no ayudan en nada. Lo que siempre debe privilegiarse es el diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones en paz para toda la comunidad.

“Nosotros siempre estuvimos abiertos al dialogo, pero no podemos sostener un compromiso de dar mas. Y nos nos olvidemos que detras de un reclamo genuino, se evidencias los intereses políticos de pedir la intervención federal de la Provincia”, cerró.