El CPCEF se prepara para las actividades por el “Día del Graduados en Ciencias Económicas”

El titular de la entidad profesional, contador Leandro Greco, la contadora Ana Zacarías Froia, vicepresidenta, y la contadora Bárbara Salinas, vocal dieron detalles del conjunto de actividades previstas para el mes de junio en que se conmemora el “Día del Graduado en Ciencias Económicas”.

En tal sentido, el contador Leandro Greco comentó que la fecha se da en conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano como primer secretario del Consulado de Comercio, hecho ocurrido el 2 de junio de 1794.

“Es una fecha que nos invita a la reflexión. Más allá del prócer, Manuel Belgrano fue una persona que concibió la economía al servicio de la sociedad. Este accionar fue adoptado por la FACPCE para homenajear a los profesionales y su rol”, indicó.

El titular del CPCEF destacó además la diversidad profesional que integra el Consejo: Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Licenciados en Economía y Actuarios. “Una gran familia que compone nuestra institución”, enfatizó.

A su turno, Ana Zacarías Froia, en su carácter de vicepresidenta adelantó que las actividades iniciarán el 2 de junio en el Mástil Municipal con el acto central por el “Día del Graduado en Ciencias Económicas” con la ofrenda floral y palabras a cargo de autoridades a realizarse desde las 9.

Ese mismo día, tendrá lugar el tradicional desayuno con los matriculados, y la misa en la Parroquia María Auxiliadora (Don Bosco). Mientras que la fiesta cena show se realizará el 6 de junio en La Nueva Recova (Azopardo 811), a partir de las 21 hs, oportunidad en que habrá reconocimiento a la trayectoria de profesionales, sorteos, actuaciones en vivo y barra de tragos.

Para cerrar, la contadora Bárbara Salinas valoró la evolución del rol de los profesionales en Ciencias Económicas y cómo se relacionan con el mundo, generando un ida y vuelta permanente con las nuevas tecnologías.







