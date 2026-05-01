Más de 60 nuevos graduados de la UPLaB recibieron sus diplomas

El acto de colación de la casa de estudios, cuya sede se encuentra en Laguna Blanca, fue presidido por el primer mandatario formoseño.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió en la tarde de este jueves 7 el acto de colación de grado de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), institución educativa pública que fue creada por decisión estratégica del primer mandatario, posibilitando que los formoseños puedan formarse en su propia tierra, evitando así tener que emigrar a otras provincias para seguir una carrera universitaria.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Municipal Evita de la localidad de Laguna Blanca. En ese marco, recibieron su diploma los egresados de las carreras de Enfermería Universitaria, Ingeniería en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Turismo y las Tecnicaturas Universitarias en Turismo y en Ciencias Ambientales.

El titular del Ejecutivo estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el rector de la UPLaB, Adrián Muracciole; legisladores nacionales y provinciales y demás autoridades.

La Banda de la Policía de Formosa estuvo a cargo de entonar los Himnos Nacional Argentino y la Marcha a Formosa. Tras ello, fue el turno de los discursos formales, comenzando por la flamante egresada en Enfermería, Pamela Silvera, oriunda de Isla Puén, jurisdicción de Laguna Naineck.

“Este título no es un logro individual, es un triunfo compartido”, subrayó la joven según recabó AGENFOR, agradeciendo a su familia: “Quiero decirles que este esfuerzo es para ustedes y espero dejarles el ejemplo de que con perseverancia se puede lograr cualquier obstáculo”.

Destacó que “como hija de esta provincia, siento el orgullo de ser fruto de esta Universidad”, realzando que “este logro es la prueba de que el Modelo Formoseño brinda igualdad social y oportunidades reales en donde antes no las había”.

Del mismo modo, le agradeció al gobernador Insfrán, elogiando “su permanente apuesta a la educación pública”, poniendo en valor que ello es “un eje central” dentro de su gestión, la que se evidenció, una vez más, en la creación misma de la UPLaB en el interior provincial, permitiéndoles “a muchos profesionalizarse sin abandonar el hogar”.

“¡Gracias por hacer de las aulas un lugar en donde los sueños de los formoseños se cumplen!”, manifestó exultante y dirigiéndose a sus compañeros les dijo: “Hoy nos vamos con un título, pero sobre todo con una misión: honrar el esfuerzo de nuestra familia, el apoyo de la comunidad y la excelencia de la educación pública”.

Igualdad de oportunidades

Por su parte, el rector Muracciole recordó que el 13 de agosto de 2022, en un operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, Insfrán había anunciado la creación de las carreras de Medicina y de la Licenciatura en Enfermería, marcando que “pasaron exactamente tres años, tres meses y 18 días después de ese anuncio y hoy nos convertimos en testigos privilegiados del efecto tan importante que tuvo esa decisión peronista que fue crear una Universidad pública y provincial en el interior de Formosa”.

A su vez, al hablarles a los graduados, les recalcó: “En Formosa, lo que el Gobernador promete se cumple y hoy Pamela y 64 jóvenes más de 17 localidades recibieron sus respectivos títulos”.

Haciendo énfasis en ello, resaltó que 62 de los 65 egresados son primera generación de graduados universitarios, significando que “esto constituye una prueba irrefutable de que en Formosa, la hija de un paippero tomatero, el hijo de un albañil, de un comerciante o de un docente tienen igualdad de oportunidades para estudiar en su propia tierra”.







