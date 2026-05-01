Emprendedores, familias y animales de compañía le dieron vida y calidez al Palacio de Intendencia

La Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de la ciudad de Formosa llevó adelante este sábado una jornada abierta a la comunidad en el sector del Palacio de Intendencia, donde se desarrollaron la Feria Emprendedora y la segunda edición del Animal Fest, dos propuestas que convocaron a vecinos, familias, emprendedores locales y amantes de los animales de compañía.

La tarde tuvo movimiento desde temprano. En el Parque de Intendencia, detrás del edificio municipal, se concretó desde las 16 horas el Animal Fest, una actividad pensada para celebrar el Día del Animal con juegos, recreación y espacios de encuentro entre las familias y sus animales de compañía.

La propuesta contó con el acompañamiento del CeMAA “San Roque”, dependiente de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Municipalidad de Formosa, que participó con acciones orientadas a promover el cuidado responsable, el bienestar animal y una convivencia más respetuosa en la ciudad.

Durante la actividad, niñas, niños, jóvenes y adultos compartieron una tarde distinta, marcada por el juego, la cercanía y el disfrute al aire libre. El espacio permitió poner en valor ese vínculo afectivo que muchas familias construyen con sus animales de compañía, pero también recordar que el cuidado responsable es una tarea cotidiana y comunitaria.

Más tarde, desde las 16.30 y hasta las 21 horas, el Palacio de Intendencia recibió una nueva edición de la Feria Emprendedora, con puestos de artesanías, gastronomía, plantas, tejidos y distintos productos elaborados por emprendedores de la ciudad.

La feria volvió a mostrar una escena que ya es parte de la vida urbana formoseña: familias recorriendo los stands, vecinos consultando precios, emprendedores contando cómo elaboran sus productos y una comunidad que se acerca para acompañar el trabajo local.

En esta edición participó la Cámara de Emprendedores de Formosa, con un stand informativo y la presencia de emprendedores de distintos rubros. La propuesta permitió no sólo generar ventas, sino también fortalecer vínculos, intercambiar experiencias y acercar herramientas a quienes vienen sosteniendo sus proyectos con esfuerzo propio.

La jornada también contó con música en vivo a cargo de Los JJ, que acompañaron el movimiento de la feria y aportaron un clima familiar y distendido para quienes se acercaron a compartir la tarde.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de actividades permiten recuperar el valor del espacio público como lugar de encuentro, de trabajo y de convivencia. En una misma tarde, la comunidad pudo acompañar a los emprendedores locales, disfrutar de propuestas recreativas y participar de acciones vinculadas al cuidado responsable de los animales de compañía.

En ese sentido, remarcaron que la Feria Emprendedora y el Animal Fest expresan una misma decisión de gestión: estar cerca de la gente, abrir espacios de participación y acompañar iniciativas que fortalecen la vida comunitaria desde lo cotidiano.

La jornada dejó como saldo una tarde de buena participación, movimiento comercial, recreación familiar y conciencia comunitaria, reafirmando que cuando el espacio público se organiza y se abre a los vecinos, la ciudad también se reconoce, se encuentra y se fortalece.







