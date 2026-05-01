María Nacif convocó a fortalecer la participación de las mujeres y construir una agenda común para Ingeniero Juárez

La concejal de Ingeniero Juárez, María Nacif, destacó la importancia de generar espacios de encuentro, diálogo y participación para las mujeres de la comunidad, con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo común que permita seguir impulsando acciones en beneficio de las familias y de toda la localidad.

En ese marco, realizó una reunión con mujeres de distintos barrios, instituciones, organizaciones sociales, comunidades originarias, emprendedoras, trabajadoras, profesionales y referentes comunitarias, allí hubo intercambio de ideas y planificación, se evaluaron las actividades desarrolladas hasta el momento y proyectaeon nuevas iniciativas para los próximos meses.

Como se recordará, Maria donó la totalidad de sus haberes mientras dure su mandato a una Junta de Mujeres por el bien comun, que lo administra en acciones directas para la comunidad.

Maria señaló que la participación de las mujeres ha sido fundamental en cada uno de los procesos de crecimiento y desarrollo de Ingeniero Juárez, aportando compromiso, solidaridad y una mirada sensible sobre las necesidades de la comunidad.

“Queremos seguir construyendo espacios donde todas puedan expresarse, aportar ideas y ser protagonistas. Las mujeres tenemos mucho para decir y mucho para hacer por nuestro pueblo. Cuando trabajamos unidas somos capaces de generar cambios importantes que mejoran la vida de nuestras familias y fortalecen el tejido social”, expresó.

Asimismo, remarcó que el trabajo articulado con el intendente Rafael Nacif y el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia permiten llevar adelante numerosas acciones sociales, educativas, culturales y comunitarias que benefician a los vecinos de Ingeniero Juárez.

Finalmente, sostuvo que el encuentro buscará fortalecer la organización, promover nuevas propuestas y consolidar una red de mujeres comprometidas con el presente y el futuro de la comunidad, reafirmando valores como la solidaridad, la participación y el trabajo colectivo en favor del bien común.