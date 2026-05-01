Logró una gran convocatoria el primer encuentro de Postas Formoseñas en la piscina olímpica

El destacado evento se desarrolló en el moderno complejo ubicado sobre el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká de Formosa Capital.

En la piscina olímpica, cubierta y climatizada del Centro de Educación Física N° 1 (CEF) se realizó el primer encuentro de Postas Formoseñas el sábado 30 de mayo. Impulsaron este encuentro la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria con la Asociación Civil Formoseña de Deportes Acuáticos (ACFDDA), donde compitieron los clubes locales en tres categorías, todas ellas mixtas, y en equipo.

Participaron la Asociación de Salvamento Acuático y Afines (ASAAF), Natalú, Oasis, Contadores, Itatí, Mojarrita, JR Team y Náutico. En la categoría 8 a 12 años, el equipo ganador fue el de Náutico; en 13 a 18 años, el primer puesto fue para Natalú y en mayores también se lo llevó Natalú.

Se trató de una propuesta diferente que convocó una muy buena cantidad de nadadores y también a la familia que no se quiso perder la oportunidad de ver en la “pile” a sus chicos.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, acompañó la jornada en la pileta olímpica, destacando a todos los que se unieron para lograr esta propuesta de natación, “una oportunidad para que los nadadores, que ya vienen practicando allí, compitan”.

“Hubo casi 300 deportistas solamente se Formosa”, resaltó, marcando que esa cifra tan importante “significa que, a partir de la infraestructura deportiva dispuesta por el Gobierno provincial, se está creciendo en la matrícula”.

“Así que el desafío es seguir aumentándola”, aseveró, para “lograr en unos años mejores resultados, si bien hoy ya tenemos nadadores con buenas actuaciones en Regionales”, pero subrayó que contar con la “pileta olímpica” permite un “mayor alcance y oportunidades” para los atletas de esta disciplina.

Por eso, estimó que todavía “se verán mejores resultados de acá a unos años”, sin embargo, dejó en claro que, en el deporte, como en otras áreas, nada se consigue haciendo “magia”, sino que es un proceso que hay que cumplir, donde se deben atravesar instancias de adaptación, como en este caso con la nueva infraestructura de alto rendimiento.

Formosa dio un salto de calidad en la región a partir de su concreción, ya que permite organizar competencias de alcance, regional, nacional e internacional.

Romay agregó, también, a los Juegos Evita Formoseños, certamen que tiene a la natación como una de las disciplinas justamente para sumar al desarrollo y el crecimiento de los atletas.



