Mansilla: Secuestraron casi 200 gruesas de cigarrillos sin aval aduanero

• El procedimiento fue realizado durante un control sobre ruta

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Delegación Mansilla, secuestraron un importante cargamento de cigarrillos sin aval aduanero durante un operativo de control vehicular e identificación de personas en la mencionada localidad.

El procedimiento tuvo lugar el lunes último, alrededor de las 21:30 horas, cuando demoraron la marcha de un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 53 años, oriundo de la provincia de Corrientes.

Durante la apertura del baúl del rodado, se hallaron varias cajas de cartón, se pidió la colaboración de los uniformados de la Comisaría Mansilla y se contabilizaron 198 brezas de cigarrillos marca Rodeo, que carecían de aval aduanero.

Luego se dio intervención a la Unidad Fiscal del Juzgado Federal de turno, que dispuso la verificación de la mercadería.

En consecuencia, se labró el acta por infracción aduanera y se procedió al secuestro de la totalidad de los cigarrillos.