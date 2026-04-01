La Policía reforzó la seguridad rural con operativos y patrullajes preventivos

• Realizaron recorridas preventivas y visitas a establecimientos ganaderos en la zona rural, sobre la Ruta Nacional 81

Integrantes de la Sección Policía Montada de la Unidad Regional Seis realizaron visitas a establecimientos ganaderos con el objetivo de fortalecer la presencia policial y el vínculo con el sector productivo.

La actividad se desarrolló el lunes último, cuando los policías llevaron adelante patrullajes y entrevistas con pobladores rurales en distintos sectores ubicados a unos 10 kilómetros de la zona urbana, en inmediaciones al sector posterior al radar de la localidad de Ingeniero Juárez.

Durante las recorridas, el personal policial mantuvo contacto directo con productores ganaderos de la zona, interiorizándose sobre inquietudes vinculadas a la seguridad rural y la coordinación de acciones preventivas destinadas a evitar hechos delictivos en el ámbito rural.

Los policías también realizaron controles y patrullajes preventivos sobre la Ruta Nacional N° 81, con la finalidad de detectar y retirar animales sueltos por representar un riesgo para la circulación vehicular y la seguridad vial en los accesos a la localidad.