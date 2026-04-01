Malena Gamarra destacó la respuesta municipal ante las intensas lluvias en la ciudad de Formosa

La ingeniera Malena Gamarra, concejal justicialista e integrante del equipo político del intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, resaltó el trabajo desplegado por los equipos de la Municipalidad frente a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.

En ese sentido, valoró que, a pesar de la gran cantidad de lluvia caída en un corto período de tiempo, el escurrimiento del agua se produjo de manera más rápida y eficiente, permitiendo que el drenaje se normalizara en poco tiempo en distintos sectores de la ciudad.

Gamarra explicó que se trata de fenómenos meteorológicos que afectaron a toda la región, generando complicaciones también en otras provincias, lo que pone en contexto la magnitud del evento climático.

Asimismo, subrayó que el trabajo municipal es constante durante todo el año, con tareas de prevención como la limpieza de desagües y alcantarillas, lo que permite una respuesta más eficaz ante este tipo de situaciones.

Finalmente, destacó que existe un programa vigente para la erradicación de residuos, y remarcó la importancia de la colaboración de los vecinos. En ese sentido, pidió especialmente no sacar la basura durante los eventos climáticos, ya que los residuos arrojados en la vía pública, al ser arrastrados por el agua de lluvia, constituyen la principal causa de obstrucción de los desagües.



