El centro de salud “El Pucú” realizó charlas y aplicó vacunas en los domicilios

En el marco del cierre de la Semana de la Vacunación en las Américas, se busca concientizar a la población sobre la importancia de completar las dosis y tener al día los esquemas en todas las edades.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el centro de salud “El Pucú”, llevó adelante una jornada de charlas informativas respecto a las vacunas y al mismo tiempo, operativos de vacunación, casa por casa, a fin de promover el acceso equitativo de la población a la inmunización.

La amplia actividad fue llevada a cabo el jueves 30 de abril, con encuentros que se desarrollaron en las instalaciones del efector sanitario, tanto por la mañana como por la tarde, donde se abordó la importancia de las vacunas como herramienta clave para la prevención de enfermedades y el cuidado integral de la salud en todas las etapas de la vida.

En ese sentido, la directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebretch, destacó que “las vacunas son fundamentales para proteger la salud de la población, especialmente en los grupos de riesgo, teniendo en cuenta las edades y las condiciones particulares de salud que tiene cada persona”.

Asimismo, subrayó que “completar los esquemas de vacunación permite prevenir enfermedades graves, reducir complicaciones e inclusive evitar fallecimientos”.

Indicó al respecto que por ese motivo “es importante que las personas se acerquen al centro de salud para vacunarse, pero también para consultar si le falta aplicarse alguna vacuna que se haya tenido que aplicar antes y quizá, por alguna circunstancia, no pudo hacerlo”.

“La población debe saber que es muy importante mantener las vacunas al día”, remarcó la funcionaria. Es decir, recibirlas en tiempo y forma, según lo establece el Calendario Nacional de Inmunizaciones para cada edad. Sin embargo, aclaró que “cuando alguna dosis está faltando, los esquemas de vacunación pueden recuperarse, revisando cada caso y aplicando los faltantes”.

En la misma jornada y como parte de la estrategia de vacunación en terreno, un equipo de vacunadores recorrió los domicilios de los vecinos, aplicando vacunas del Calendario Nacional, dosis antigripales y refuerzos contra COVID-19, sobre todo, para facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir al efector sanitario para vacunarse.

Liebretch valoró la adhesión de la comunidad en ambas actividades, al señalar que “tuvimos una muy buena participación. Los vecinos realizaron consultas, se mostraron interesados en el tema. Y también recibieron a los equipos de vacunación en sus hogares, lo que demuestra su compromiso con el cuidado de la salud”.



