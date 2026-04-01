Retuvieron a un adolescente por conducción peligrosa y a otro sujeto por violencia de género

Los procedimientos se realizaron durante operativos preventivos

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Seis, del Comando Radioeléctrico Operativo y Comisaría de Ingeniero Juárez, llevaron adelante dos procedimientos que derivaron en la demora de un adolescente y la detención de un hombre con pedido de captura vigente.

El primer hecho se registró en la noche de este sábado, alrededor de las 23:20 horas, cuando los investigadores realizaban recorridas preventivas por el barrio Güemes de la mencionada localidad.

En ese contexto, detectaron que un grupo de motociclistas realizaba maniobras peligrosas, conocidas como “willy”, además de generar ruidos molestos, poniendo en riesgo el tránsito en general.

Al advertir la presencia policial, los involucrados se dispersaron por la zona de la plaza Juan Domingo Perón, montándose un operativo que permitió demorar a uno de los conductores en inmediaciones del barrio 40 Viviendas.

El motociclista resultó ser un joven de 14 años, que circulaba en una motocicleta Honda GLH de 150 cilindradas, sin la documentación.

El menor de edad fue posteriormente entregado a su progenitora, mientras que el rodado quedó secuestrado a disposición de la Justicia provincial.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la madrugada del domingo último, cerca de las 1:40 horas, cuando miembros de la brigada que patrullaban la zona de la avenida Degen y Ruta Nacional N° 81 observaron un automóvil en actitud sospechosa.

Tras un seguimiento discreto, el vehículo fue alcanzado en la intersección de Ruta 81 y calle Urquiza, del barrio Nueva Esperanza.

Al identificar a sus ocupantes y consultar los datos en el sistema policial, se constató que uno de ellos, de 24 años, registraba un pedido de captura vigente en una causa por “Lesiones en contexto de violencia de género, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

El sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.



