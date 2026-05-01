“Las ferias del PAIPPA garantizan precios justos para las familias”, destacan

Frente al contexto inflacionario nacional, las ferias francas garantizan alimentos frescos y valores únicos que protegen el poder adquisitivo de las familias. El área de Valor Agregado acompañó la jornada promoviendo alternativas nutricionales de estación.

Una nueva jornada de comercialización de las ferias del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) registró una masiva concurrencia de familias en el punto fijo ubicado en el polideportivo del barrio La Paz de la ciudad de Formosa.

En esta oportunidad, la actividad contó con un atractivo especial: el Área de Valor Agregado del instituto llevó adelante una cocina en vivo y degustación de “ñoquis tricolor” para los asistentes, en coincidencia con el tradicional 29.

Al respecto, la licenciada Pamela Moreira, responsable de Comercialización del IPAIPPA, destacó la gran variedad de cítricos de estación (como pomelo amarillo, rosado, limón y naranja criolla) y la abundancia de verduras frescas cosechadas por los pequeños productores formoseños, con un valor accesible “gracias a las políticas del Gobierno de Formosa que eliminan a los intermediarios”.

En este sentido agradeció “a las familias que eligen venir edición tras edición, no solo por la frescura, sino por los precios que contribuyen directamente a la economía del hogar y al sustento de los pequeños productores”, y aseguró que “al no haber intermediarios, garantizamos valores únicos”.

Asimismo, sostuvo que “tenemos una inflación importante a raíz de las medidas de un Gobierno nacional y eso hace que muchas familias que antes no venían, se acerquen buscando precios y se encuentren con una variedad de productos de altísima calidad y frescura”, asegurando que “la gente viene y hace rendir su dinero aquí gracias a las políticas del Gobierno provincial”.

Cocina con productos frescos

La jornada tuvo un atractivo especial en el marco del tradicional “29” de los ñoquis, donde el área de Valor Agregado del Instituto PAIPPA instaló una cocina en vivo y degustación para los vecinos presentes.

Lara Candia Galarza, responsable del Área, y la licenciada en Nutrición María Laura Giménez, explicaron que elaboraron “ñoquis tricolor”, utilizando como materia prima base la espinaca, la calabaza y la remolacha de los propios productores paipperos.

“Buscamos darle otra impronta a los platos tradicionales, fusionando la cocina autóctona con pautas saludables para que la familia formoseña conozca otras alternativas de consumo y aproveche los nutrientes de estas verduras de estación”, subrayó la licenciada Giménez.

Durante la demostración, las profesionales compartieron con los vecinos importantes recomendaciones para la preparación en casa y recordaron a la comunidad que el paso a paso de todas las recetas saludables, videos explicativos y material informativo se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales del Instituto PAIPPA (Facebook, Instagram y TikTok), invitando a los formoseños a “romper con la rutina gastronómica e incorporar más color y nutrición a sus platos”.



