Lo aprehendieron por atacar a un hombre con un amortiguador de moto en Urbanización España

• La víctima sufrió una herida cortante en la cabeza y fue trasladada al Hospital Distrital Nº 8

Integrantes de la Dirección de Drogas Peligrosas y del Departamento Informaciones Policiales detuvieron al presunto agresor de un individuo, en las inmediaciones de los contenedores de residuos del barrio Urbanización España de la ciudad de Formosa.

El procedimiento se realizó este lunes último, alrededor de las 13:35 horas, cuando los investigadores acudieron al lugar y encontraron lesionado a un joven de 25 años, quien comentó que un sujeto lo atacó con un amortiguador de moto y terminó con una herida cortante en el cuero cabelludo.

De inmediato se montó un operativo de búsqueda, localizaron al presunto autor en las cercanías del lugar y lo capturaron.

Luego el personal de SIPEC asistió a la víctima y lo trasladó hasta el Hospital Distrital Nº 8 para una mejor atención médica.

También trabajó el personal de la Comisaria Seccional Cuarta y de la Dirección de Policía Científica, que realizó las actuaciones procesales y las tareas periciales.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.