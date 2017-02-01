Cattáneo expuso ante jóvenes rurales cómo se organiza una cámara de emprendedores

El sábado a la mañana, los jóvenes del Ateneo CHAFOR invitaron a la secretaria de Acción Social de la Municipalidad, licenciada Paula Cattáneo, en su rol de presidenta de la Cámara de Emprendedores de Formosa, para conocer de primera mano cómo se construye una organización de ese tipo: desde la primera feria hasta tener estatuto, comisión directiva, normativa propia y representación legal.

El Ateneo CHAFOR nuclea a más de 150 jóvenes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa, parte de las Confederaciones Rurales Argentinas.

Son hijos de productores que pretenden fortalecer sus organizaciones y traducir el trabajo colectivo en estructuras que duren. La pregunta que los llevó a buscar a Cattáneo no es nueva en sus filas: cómo se pasa de un grupo de personas que comparten un oficio o un producto a una entidad que los represente y les abra puertas. El proceso que recorrieron los emprendedores formoseños les resultó una respuesta posible a esa pregunta, aplicable a sus propias realidades productivas.

Cattáneo fue acompañada por parte de la comisión directiva de la Cámara, entre ellos Magalí Zanín, tesorera de la entidad, y el contador. Juntos contaron el recorrido completo: cómo nació la iniciativa, qué función cumple cada rol dentro de la comisión directiva y bajo qué normativa opera la institución.

La Cámara ofrece a sus socios asistencia legal, organización financiera y contable, y cuenta con un área de marketing que acompaña a los emprendedores en la comunicación y el posicionamiento de sus productos. Organiza ferias periódicas para que puedan exponer y vender, y tiene establecidos convenios con más de 40 empresas -entre comercios mayoristas, farmacias y proveedores de materias primas e insumos- que otorgan descuentos a los asociados para que puedan producir a menor costo.

Su horizonte es acompañar a cada emprendedor en el camino hasta que logre consolidarse como comerciante, ya sea desde su casa o con local propio.

"Hablamos de los emprendedores, de lo que hacemos, de la importancia de las reuniones, de que la Cámara se rige a través de una normativa vigente y de que necesitamos la representación legal para poder crecer", señaló Cattáneo. "Fue muy lindo que nos invitaran. Es una señal de que lo que construimos juntos tiene valor más allá del lugar donde nació", agregó.



