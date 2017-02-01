Riacho He Hé: Hallaron sin vida a un hombre tras intensa búsqueda en un riacho

El hecho se originó luego del vuelco de una embarcación en un sector del establecimiento “Luz Mala”, en inmediaciones de las Rutas Provinciales N° 2 y N° 14

Efectivos del Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos hallaron el cuerpo ahogado de un hombre, efectivo policial, en aguas del Riacho Monte Lindo Chico, tras un amplio operativo de búsqueda iniciado luego de su desaparición al caer de una embarcación.

El hecho ocurrió el martes último alrededor de las 17:15 horas, cuando personal policial tomó conocimiento que una embarcación con varios ocupantes volcó en un sector del establecimiento rural conocido como “Luz Mala”, en inmediaciones de las rutas provinciales N° 2 y 14, por causas que se tratan de establecer.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, tras el vuelco de la embarcación, algunos de los ocupantes lograron llegar hasta la costa, mientras que uno de ellos desapareció en las aguas del riacho, lo que motivó el inmediato despliegue de un operativo de rastrillaje.

Las tareas de búsqueda estuvieron a cargo de efectivos policiales y rescatistas, quienes trabajaron con embarcaciones, cuerdas y elementos de fondeo, logrando hallar en la zona distintos objetos vinculados al hecho, como remos, una mochila y botas, presumiéndose que la embarcación quedó sumergida en el lugar.

La búsqueda se extendió hasta horas de la noche y se reanudó en la mañana del miércoles, con un amplio despliegue de recursos, hasta que finalmente el personal logró localizar el cuerpo en el mismo sector donde se produjo el siniestro, tratándose de un efectivo de la fuerza provincial.

Una vez extraído del agua, se realizaron las actuaciones procesales con intervención de personal de Criminalística, y posteriormente el cuerpo fue trasladado en el móvil morguero hasta la morgue judicial de la ciudad de Clorinda para la autopsia correspondiente.

Continuando las tareas para la extracción de la embarcación sumergida.







