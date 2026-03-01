Estado presente: Ibarreta habilitó unidad especial para casos de ACV

Este martes se inauguró un nuevo servicio en el Hospital Distrital III y se capacitó de manera integral a los profesionales de la institución. Con este avance, el sistema de salud provincial garantizó el acceso a tratamientos de alta complejidad para el abordaje inmediato de accidentes cerebrovasculares (ACV).

FD: #formosaaldia.com.ar

En una jornada trascendental para la salud pública de la región, el Hospital de Ibarreta puso en marcha su Unidad de Stroke. Este nuevo espacio está diseñado específicamente para el diagnóstico precoz y el tratamiento urgente de pacientes con Accidente Cerebrovascular (ACV) que requieran intervenciones de trombólisis.

Bajo la gestión de la directora del nosocomio, Dra. Vivían González, la institución reafirmó su rol estratégico en el centro provincial. El compromiso del personal administrativo, de enfermería y médico resultó clave para coordinar esta capacitación, que convocó a una masiva concurrencia de trabajadores de todo el Distrito Sanitario III.

El evento contó con el respaldo institucional del intendente local, Adán Jarzinski, y su equipo municipal. La presencia de las autoridades subrayó la relevancia de descentralizar la medicina crítica, permitiendo que un vecino de Ibarreta reciba la misma calidad de atención y tecnología que en los grandes centros urbanos del país.

"Este avance se produjo en un contexto nacional marcado por severos recortes presupuestarios que afectan directamente la operatividad de los centros asistenciales. Frente a este escenario de ajuste, el Gobierno de Formosa ratifica su decisión política de mantener un Estado presente, blindando la inversión en infraestructura y capital humano”, destacó la Dra. González.

La apertura del servicio fue acompañada por una formación intensiva encabezada por referentes en la materia. Entre los disertantes destacaron el Dr. Martín Puga, Jefe de la Red de Emergencia; los neurólogos consultores Dr. Miguel Campuzzano y Dr. Juan Cirio; y el Licenciado Ortiz, quien profundizó en el manejo preciso de la medicación trombolítica.

Por último, González expuso que: "La consolidación de la Red de ACV en el interior provincial demuestra que, para la gestión local, la salud pública es un derecho inalienable". Y que: "El objetivo final es claro: mejorar la calidad de vida de la comunidad y garantizar que cada formoseño tenga acceso a una respuesta médica de excelencia, sin importar el lugar donde haya elegido vivir".



