Las Lomitas: Detuvieron a una pareja por maltratar a un niño. Tiene lesiones y signos de abandono

• El pequeño tiene lesiones y signos de abandono

Uniformados de la Comisaría Las Lomitas aprehendieron a un hombre y a la madre de un niño, acusados de ejercer violencia física contra el menor de edad, en la mencionada localidad.

El accionar policial se inició tras la recepción de denuncias anónimas que alertaban sobre una situación de maltrato infantil en un domicilio.

De inmediato los policías acudieron al lugar y constataron indicios de violencia, razón por la cual resguardaron al pequeño, que fue trasladado hasta el Hospital de Las Lomitas, donde fue examinado por la médica pediatra de turno, quien certificó lesiones físicas compatibles con maltrato, además de un estado de abandono, por lo que dispuso su inmediata internación.

Durante su permanencia, el menor de edad quedó bajo custodia mujeres policías y la jueza de turno ordenó la sustanciación de una causa judicial por el delito de “Lesiones calificadas en contexto de violencia intrafamiliar”.

En consecuencia, el hombre fue detenido y alojado en una de las celdas de la dependencia policial, mientras que la madre del niño fue notificada de su situación legal y continuó en libertad ambulatoria, supeditada a la causa.

Luego tomó intervención la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar, cuyo personal brindó contención psicológica y emocional al menor de edad, activándose además el protocolo de la línea 102 de Protección de la Niñez y Adolescencia para garantizar el seguimiento del caso.











