Tatané: Dos aprehendidos: uno por narcomenudeo y otro con pedido de captura por amenazas

• Los patrullajes y el contacto con los vecinos son permanentes

Uniformados de la Subcomisaría Tatané, dependiente de la Delegación Mansilla de la Unidad Regional Uno (UR-1) concretaron dos procedimientos en el marco de operativos preventivos, que derivaron en la aprehensión de dos hombres por distintos ilícitos.

La primera intervención se desarrolló este viernes, alrededor de las 20:45 horas, sobre la Ruta Provincial N° 1, en inmediaciones de la capilla Santa Teresita de la mencionada localidad.

Durante las recorridas, los policías observaron a un joven de 18 años que arrojó un objeto al suelo, que resultó ser un envoltorio de polietileno con una sustancia vegetal.

Después se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas químicas que dieron resultado positivo para marihuana.

Luego se secuestró la sustancia y se aprehendió al sujeto, quien fue trasladado hasta la sede policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

El segundo procedimiento se registró el 30 de abril, alrededor de las 19:30 horas, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas frente a un kiosco de la localidad.

Allí demoraron a un hombre de 28 años que estaba en aparente estado de ebriedad y ocasionaba disturbios en la vía pública.

Tras su identificación, se estableció que registraba un pedido de aprehensión vigente en una causa por amenazas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Una vez detenido, el personal médico lo examinó y quedó alojado en la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial, en tanto la Policía continúa con los operativos de prevención y control en toda la jurisdicción.