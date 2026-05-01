Jóvenes de la Jurisdicción Cinco compitieron en un torneo de deportes electrónicos

“Intercurso Modo Mundial”, el exitoso evento que, por cuarta vez, se disputa, en la antesala a la Copa del Mundo 2026, se impulsó para que ellos se diviertan y se integren, utilizando las herramientas tecnológicas tan populares en estos tiempos.

En la jornada de este sábado 30 de mayo se llevó a cabo, con gran éxito, un torneo de eSports, o deportes electrónicos, que tuvo una gran convocatoria de jóvenes de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa.

La pasión y el entusiasmo por los videojuegos hizo que se vivieran emocionantes partidas, donde cada equipo de cuatro integrantes se enfrentaba en un mano a mano, accediendo el ganador a la siguiente etapa, hasta alcanzar la final del certamen.

Juan Alfredo Corti, militante justicialista y coordinador del espacio de encuentro de esta actividad, que está situado en la manzana 52, casa 16, del barrio Simón Bolívar, contó que también se llevan adelante otras actividades.

Capacitaciones

Por eso, invitó a los vecinos y las vecinas a los cursos de capacitación que se ofrecen allí, e informó que, por ejemplo, la semana pasada había comenzado uno de barbería, “con más de 100 inscriptos”. Mientras que otro es el de auxiliar de atención familiar, a partir de que se cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y Educación, subrayó.

De esa manera, enfatizó que “estamos siempre al lado del vecino, a la vez que poniendo en valor a la educación pública”, a la cual en Formosa se la defiende desde las políticas públicas del Modelo Formoseño.

En ese orden, reiteró que esto, que es abierto a toda la comunidad, también, aparte de brindar posibilidades de aprender un oficio, piensa en los estudiantes, a quienes se les da clases de apoyo. Tanto a los del Nivel Primario como Secundario, los días martes y jueves de 18 a 20 horas, informó.

Del mismo modo, se dictan clases de folklore, danza contemporánea, y así se siguen sumando más propuestas a este “multiespacio”, por eso, agradeció el apoyo del gobernador Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Solís.

De otra manera no sería posible estar acompañando con estas propuestas al conjunto de las familias de la Jurisdicción Cinco, realzó.

Cuarta edición

Por su parte, Darío Gómez, coordinador del torneo, dijo que fue el cuarto que se organizó, pero el primero de este 2026. El evento recreativo, denominado “Intercurso Modo Mundial”, convocó a participar a los estudiantes de los colegios de esa zona de la ciudad capital, indicó.

Jugaron “Free Fire” y otros videojuegos, en una competencia eliminatoria, en la cual 18 equipos se anotaron y cada uno de ellos se conformaba por cuatro integrantes.

Principalmente, valoró el interés y la predisposición de los jóvenes en una tarde a plena diversión, pero también de sana competencia y compañerismo, valores que se buscan fomentar a través de estas acciones que se generan a partir de escuchar y conocer las demandas de los jóvenes formoseños.















