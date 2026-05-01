Hospital de la Madre y la Mujer: Curso de Preparación Integral para la Maternidad

Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2025, hasta la fecha, participaron en esta propuesta 115 embarazadas junto a sus acompañantes.

Este miércoles 6, desde las 9 horas, el Hospital de la Madre y la Mujer de Formosa inició la novena edición del Curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), un servicio gratuito que brinda el Gobierno de Formosa y que ya reunió a 198 participantes entre las gestantes y sus acompañantes.

La jornada fue desarrollada por el Servicio de Obstetricia con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de Nutrición, Ginecología, Enfermería y Kinesiología, entre otros.

Durante el encuentro, al que asistieron 11 personas, se abordaron los signos de alarma en el embarazo, el trabajo de parto, sus tiempos y evolución, así como las diferencias entre parto vaginal y cesárea. También se trabajaron aspectos relacionados con la dilatación, las contracciones, el parto a término y la prematurez, además de los miedos y expectativas de la etapa final de embarazo.

Actividad física

En paralelo, se desarrollaron actividades físicas orientadas al bienestar integral de las participantes, como yoga pilates prenatal, ejercicios de respiración, flexibilidad de cadera y columna, más técnicas de neuroprogramación mediante mantras para el parto. Asimismo, se realizaron prácticas de reconocimiento del suelo pélvico y del triángulo pélvico, fundamentales para comprender el proceso de nacimiento.

Acompañamiento integral para el embarazo, parto y puerperio

La licenciada Érika Vacazur, referente del Servicio de Obstetricia, destacó la importancia de este espacio. “Brindamos herramientas e información clave para acompañar todo el proceso del embarazo, el parto y el puerperio, promoviendo un enfoque integral y respetuoso, centrado en la familia”.

En esa línea, subrayó que el curso permite no solo adquirir conocimientos, sino también fortalecer el acompañamiento emocional porque se generan momentos“para que las madres puedan expresar sus inquietudes, compartir experiencias, preguntar, sacarse dudas y prepararse de manera más segura para el momento del parto”.

Los encuentros tienen lugar de forma semanal y está destinado a mujeres que transitan el último trimestre de gestación, quienes pueden asistir junto a un acompañante “que puede ser un familiar, amigo, pareja o quien ella decida”, indicó la obstetra.

Cabe resaltar que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, orientadas a garantizar una atención integral y humanizada durante el embarazo.



