Laformed: “Tenemos las instalaciones y el recurso humano formoseño para ampliar nuestra producción”

Se sigue trabajando para reducir la dependencia de proveedores externos y asegurar el abastecimiento del sistema de salud público.

Una crítica situación atraviesa el sector de los medicamentos debido a la política de desregulación estipulada por el Gobierno nacional del presidente Javier Milei, permitiendo la venta libre en góndolas y quioscos, además de desmantelar el Programa Remediar, reduciendo su cobertura y distribución.

Ante ese complicado contexto, AGENFOR dialogó con el licenciado Ricardo Acosta, gerente de Planta del Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa, empresa estatal que despunta en el país por su política de soberanía sanitaria provincial, posicionándose como una herramienta estratégica para garantizar la producción pública de medicamentos, insumos medicinales y domisanitarios.

“Estamos abocados a todo lo que es el sistema provincial de salud, por lo que nuestros productos podrían tranquilamente paliar ese recorte a nivel nacional”, enfatizó al conversar con esta Agencia.

Entendió que ante la decisión de Milei de eliminar el plan nacional que distribuía medicamentos gratuitos desde hace 24 años, “obviamente que va a haber una mayor demanda, porque es un recorte que deja sin cobertura de medicamentos a 20 millones de personas en todo el país”.

En contraste, subrayó que “en Formosa trabajamos en forma distinta, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, a través de la soberanía sanitaria”.

Es así que “la provincia cuenta con un laboratorio público de medicamentos como Laformed, donde elaboramos y trabajamos para cubrir la demanda de los centros de salud y los hospitales de toda la provincia”.

Precisó que en comprimidos, “tenemos dos analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno”, a los que se suman “dos antihipertensivos como el enalapril y la amlodipina”.

“Tenemos las instalaciones y el recurso humano formoseño para ampliar nuestra producción y hacernos cargo de esa mayor demanda que seguramente va a existir en todo el sistema público de medicamentos” ante la retirada del Estado nacional, reafirmó, al concluir.







