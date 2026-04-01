Las obras ejecutadas por el Gobierno provincial permitieron garantizar el servicio de agua potable en El Potrillo

Allí se construyó una planta de agua potable y también se hizo una nueva perforación. Gracias a ello, la cobertura abarca a una importante población de esa comunidad y zonas aledañas, que asciende a los 10 mil habitantes.

El ingeniero Julio César Vargas Yegros, administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), explicó en qué consistieron los trabajos que se realizaron en la comunidad de El Potrillo, ubicada en el Departamento Ramón Lista, en el oeste del territorio formoseño.

Siguiendo las instrucciones del gobernador Gildo Insfrán, allí se realizó una nueva perforación de la que se extrae el agua cruda para la planta potabilizadora que funciona en el lugar, la cual fue construida por la gestión provincial.

Debido a que el pozo anterior ya cumplió su vida útil, fue necesario concretar esos trabajos, a los cuales se refirió el funcionario al visitar días atrás El Potrillo. Lo hizo con el fin de habilitar oficialmente el funcionamiento del nuevo pozo junto a vecinos y referentes del lugar.

“Este pozo tiene 414 metros de profundidad, es decir, es un poco más profundo que el anterior. Sin embargo, desde la geología es muy similar, y la calidad del agua es muy buena”, indicó en primer término a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Entonces, la realización de esa perforación permitió “mantener el caudal que ya se está distribuyendo en toda la localidad, al igual que a zonas aledañas, como El Tronquito, El Favorito y Palmar Largo”, resaltó, e incluso “llega hasta La Brea mediante transporte, ya que allí hay un centro de distribución; y también se bombea en forma directa a La Mocha”.

Según estimó, “se abarca a una población muy importante que asciende a 10 mil habitantes”. Además, explicó que el período de vida útil de los pozos es de 20 años” y que, en el caso del anterior, había sucedido que “en alguna parte se perforó el encamisado e ingresó agua de muy alta conductividad, haciendo que se salinizara”.

Por ese motivo, “quedó fuera de los parámetros de agua potable”. Ante esa situación, se evaluaron alternativas para solucionar el inconveniente, decidiendo finalmente comenzar con el proceso de construcción de uno nuevo, que culminó a mediados de abril.

Programa Esmeralda

Por otro lado, Vargas Yegros se refirió al Programa Esmeralda, al señalar que este se había iniciado de la mano del Modelo Formoseño hace más de 20 años. “Allí se planificó construir un pozo alternativo en cada localidad para darle sustentabilidad al servicio de agua potable en esta zona que depende exclusivamente del agua subterránea”, informó.

En el caso puntual de El Potrillo, señaló que “antes del 2004 funcionó una planta de tratamiento de aguas superficiales que demandaba una tarea titánica tener agua subterránea y un costo anual que, en aquella época, significaba el de una sola campaña de un pozo”.

Esa situación obligó a cambiar la planificación. “Entonces, a partir de estudios hidrogeológicos que se hicieron durante el 2004, se pudo corroborar que se podía hacer un pozo, que luego se construyó y fue el primero en hacerse”, pormenorizó el funcionario.

No obstante, apuntó que la primera perforación del Programa Esmeralda se habilitó a principios del 2005 en María Cristina. “Esos primeros pozos están funcionando muy bien, tanto ese como el de Lote 8 y El Chorro, donde hay dos pozos”, comentó.

Y acentuó que dicho programa se financia exclusivamente con recursos del Tesoro Provincial. “Desde sus orígenes que el Estado provincial viene invirtiendo para llevar adelante esta planificación de mejoramiento del servicio en la zona oeste del territorio provincial”, subrayó.

“El servicio está funcionando con normalidad”

Por otro lado, la Agencia recogió el testimonio de los referentes originarios de la comunidad, quienes agradecieron al Gobierno provincial por las obras ejecutadas, al igual que por los servicios que se brindan a la comunidad a través de las distintas instituciones, como salud, educación, seguridad, etcétera.

Los dirigentes de El Potrillo Moisés Fernández y Eliseo Palomo compartieron el acto de funcionamiento oficial del nuevo pozo de la planta de agua potable con el titular del SPAP y, en ese marco, expresaron que el servicio está funcionando con normalidad.

Por ese motivo, “le agradecemos al compañero Gildo Insfrán, a quien siempre respaldamos, al igual que al jefe de Gabinete, el doctor Antonio Ferreira; a Roberto Vizcaíno y a todos los funcionarios”, enfatizaron.







