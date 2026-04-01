COVID- 19: Prácticamente sin variaciones, se presentaron los casos respecto a la semana anterior

Recuerdan mantener al día los refuerzos de la vacuna y cumplir con las demás medidas preventivas, ya que estamos ingresando a la época más activa de las enfermedades respiratorias.

En la última semana se han realizado 767 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 1 de ellos resultado positivo a Coronavirus (Índice de positividad 0,13 %).

El caso es de Formosa.

Actualmente existen dos casos activos, se registraron dos altas, no hay pacientes internados y se realizaron nueve llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes.

De esta manera, desde el inicio de la pandemia al día de hoy se diagnosticaron 153.525 casos, de los cuales se recuperaron 152.095 y fallecieron 1.351.











