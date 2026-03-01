La Universidad Provincial de Laguna Blanca celebrará su acto de colación con la presencia del gobernador Gildo Insfrán

En la ceremonia se entregarán títulos de grado y tecnicaturas en áreas de salud, producción agropecuaria, turismo y ambiente.

El próximo jueves 7 de mayo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán presidirá el acto de colación de grado de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

El encuentro se desarrollará a las 17.45 horas en las instalaciones del Polideportivo Municipal Evita de la localidad de Laguna Blanca, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Isabelino Alfonso.

Durante la jornada, recibirán sus diplomas los egresados de las carreras de Enfermería Universitaria, Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Licenciatura en Turismo. Asimismo, se hará entrega de títulos correspondientes a las tecnicaturas universitarias en Turismo y en Ciencias Ambientales.

Cabe destacar que, la UPLaB, institución pública y gratuita, constituye un pilar estratégico en la formación de profesionales que impulsan el desarrollo de la provincia de Formosa.







