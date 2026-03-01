Dieron inicio al ciclo 2026 del Club Digital en el barrio Antenor Gauna

Con la presencia del doctor Camilo Orrabalis y la arquitecta Blanca Denis, se puso en marcha este espacio gratuito que brinda herramientas de robótica y conocimiento tecnológico a niños y jóvenes de la zona.

Este martes 5, la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto a la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) dieron apertura formal a las actividades del Club Digital en la Jurisdicción Cinco.

En el inicio del ciclo lectivo 2026 en el barrio Antenor Gauna, el secretario de Ciencia y Tecnología, doctor Camilo Orrabalis subrayó el trabajo conjunto con la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y el acompañamiento sostenido del Gobierno de Formosa.

Expresó que “es un orgullo enorme el poder compartir estos espacios” y marcó que “hace tiempo que el club digital es una política de Estado”.

Además, señaló que “su proyecto y las capacitaciones realizadas fueron impulsadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mientras que en el camino se fueron sumando otros organismos como la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), quien ha reacondicionado este espacio”.

“Los clubes digitales son una herramienta para el desarrollo y crecimiento ya que allí aprenden de tecnología y robótica. Es un espacio que se da siempre en lugares que no son escolarizados”, acentuó.

Por último, destacó “el acompañamiento permanente de las familias a los niños que se suman a esta propuesta que es una decisión política del Gobierno de Formosa, quien acompaña a los niños de manera sostenida”.

Vínculo con la comunidad

En sintonía, la arquitecta Blanca Denis, presidenta de la FAS, celebró el inicio de clases en el corazón del barrio Antenor Gauna, destacando que el club ya cuenta con 59 inscriptos. “Lo que tratamos desde la fundación es entrelazar ese vínculo con los establecimientos educativos y la comunidad para que los niños aprovechen la ciencia y la tecnología como herramienta de transformación”, afirmó.

Denis subrayó que, dentro del Modelo Formoseño, la tecnología es fundamental para garantizar una educación pública de calidad y gratuita al sostener que “un Estado presente pone a disposición de todos los niños, en igualdad de oportunidades, esta herramienta tan importante en estos tiempos que vivimos”.

Inscripciones abiertas

Al finalizar, indicó que la convocatoria continúa abierta para niños y jóvenes de la Jurisdicción Cinco y barrios aledaños. Los interesados pueden consultar a través de las redes sociales de la fundación o acercarse a la sede del barrio Antenor Gauna en ambos turnos.







