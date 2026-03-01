Fueron vacunadas más de 120 personas en una exitosa jornada de vacunación en la Plaza San Martín

El operativo de inmunización, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, superó las 150 dosis aplicadas.

El Gobierno de la provincia de Formosa , llevó adelante este martes 5, de 16 a 20 horas, una destacada jornada de inmunización en la populosa Plaza San Martín, de la Capital.

Durante la tarde, las familias formoseñas concurrieron a la carpa de vacunación, ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Fontana, donde pudieron completar los esquemas de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones y refuerzos de COVID-19.

Cabe resaltar que esta iniciativa se realizó formó parte de las actividades conmemorativas a la Semana de la Vacunación en las Américas, una campaña que alcanza a la región y este año tuvo lugar entre el 25 de abril y el 2 de mayo.

Al respecto, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones, de la cartera sanitaria provincial, destacó que la actividad superó las expectativas. “Fue una actividad muy productiva. Fueron vacunadas más de 120 personas y se aplicaron más de 150 dosis en total”, remarcó.

Asimismo, agregó que la inmunización abarcó a todas las edades “adultos mayores, niños en edad escolar y también fueron vacunados los lactantes y las embarazadas. Los vacunadores trabajaron de manera intensiva, vacunando a todos los grupos de etarios”.

A la vez explicó, que el objetivo de la carpa, más allá de vacunar “fue también concientizar e informar a la población sobre las bondades que tienen las vacunas”, marcó el funcionario, subrayando la importancia de la prevención como política de salud primordial, implementada por el Estado provincial.

Próxima convocatoria

Arroyo, valoró la excelente respuesta de la comunidad y adelantó que “debido a la gran concurrencia, tenemos pensado replicar nuevamente esta actividad el próximo sábado, si es que el clima lo permite”.

Por ese motivo, invitó a todos aquellas personas que necesitan completar sus esquemas de vacunación y no pudieron acercarse hoy a la carpa emplazada en la Plaza San Martín “a estar atentos a las condiciones climáticas y a la programación de una nueva jornada de inmunización destinada a toda la comunidad porque cada dosis aplicada es un paso más hacia una comunidad protegida y saludable”.



