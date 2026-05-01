Comenzaron las entregas de los bolsones del Plan Nutrir

Los horarios de atención en los centros de distribución son de 8 a 12 horas en el turno mañana y de 15 a 19 en el turno tarde.

Con el inicio del mes de mayo, comenzaron a entregarse los bolsones saludables, que contienen productos frescos y secos, a los beneficiarios del Plan Provincial Alimentario Nutrir.

Así lo manifestó a AGENFOR la coordinadora ejecutiva, Anahí Santander, recordando que los centros de distribución de la Capital son siete: “Cuatro están en el Circuito Cinco, en los barrios Eva Perón, Las Orquídeas, El Porvenir y 7 de Mayo, a los que se suman los ubicados en el Lisbel Rivira, el Lote 111 y el San José Obrero”.

En estos espacios, la atención es “de lunes a viernes, de 8 a 12 en el turno mañana y de 15 a 19 por la tarde”.

A su vez, al hacer referencia a la complicada situación socioeconómica nacional, puso en valor que “ante este marco del país donde se cierran comedores” y se eliminan programas sociales por decisión del actual Gobierno libertario, “en Formosa se sostienen las políticas alimentarias, como el Plan Alimentario Nutrir”.

En ese sentido, hizo notar que “si bien las demandas aumentaron” debido al contexto nacional adverso, “desde los Espacios Eco se trabaja para poder asistir a las personas que están en condiciones de sumarse a Nutrir”.

Justamente, reiteró que los interesados “deben acercarse a los Espacios Eco, donde les van a pedir las documentaciones, se van a hacer los cruzamientos de datos y las visitas con los asistentes sociales, para a partir de ahí ingresar a una lista de espera para poder ser beneficiarios”.

“No hay inscripciones abiertas, sino se va tomando cada caso en particular y se van analizando las situaciones”, explicó la funcionaria al concluir.



