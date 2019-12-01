La Policía secuestró una motocicleta y una bicicleta

Los procedimientos se concretaron tras una prolija de investigación

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron una bicicleta y una motocicleta, que fueron sustraídas en el barrio centro y en el República Argentina. Las investigaciones para dar con los presuntos autores continúan.

El primer hecho se registró el lunes por la tarde frente a un reconocido comercio ubicado sobre la Avenida 25 de Mayo de esta ciudad, donde un menor de 12 años fue víctima de la sustracción bajo la modalidad de "arrebato".

De inmediato, los efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales se abocaron a las tareas investigativas.

El trabajo dio resultado tras recibir el dato que un sujeto ofrecía a la venta un rodado de dudosa procedencia en inmediaciones del Barrio Fontana.

Al acudir al sector, precisamente sobre la calle Maipú y Pasaje, los efectivos observaron a un sujeto a bordo de una bicicleta idéntica a la buscada. Al verse sorprendido, arrojó el velocípedo y huyó del lugar.

Por otra parte, personal de la Subcomisaría República Argentina secuestró una Honda Wave sustraída en ese barrio y la causa judicial se inició en la Comisaría Seccional Séptima.

El hecho ocurrió el martes, y de inmediato activaron tareas investigativas para dar con el rodado. Alrededor de las 22:00 horas, efectivos localizaron la motocicleta abandonada en un sector comprendido entre las manzanas 101 y 44 del barrio República Argentina, siendo secuestrada.

La Justicia interviene en ambos casos, mientras continúan las tareas investigativas para establecer la identidad del autor del hecho.



