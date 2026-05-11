Tomando como fuente el Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET se analizaron las tarifas eléctricas de las Jurisdicciones que integran la República Argentina y se pudo observar el valor de las facturas eléctricas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kwh/mes para usuarios con subsidios. Los resultados muestran que la factura promedio en el país para usuarios con subsidios es de $50.919. Al desglosar los datos por provincia, desde el Observatorio Politiké explicaron que Formosa es la jurisdicción del País con la factura eléctrica más baja para usuarios con subsidios, con valores de $25.321, para mayo de 2026. A nivel nacional, Formosa se ubica en el primer lugar entre las tarifas más bajas del país. Esta situación se debe, en parte, a la existencia del subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías registradas como ingresos bajos y medios.

Este subsidio cubre el valor agregado de distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura, determinado por el Gobierno Nacional. En el caso de los hogares de usuarios con subsidios el VAD representa el 36% de la factura total, por lo que el usuario solo paga $16.205,44 aproximadamente. De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el gobierno nacional, posicionando de esta manera a Formosa como la provincia con las tarifas eléctricas más baja del país, a pesar del evidente aumento en las tarifas implementado por el gobierno nacional Formosa sigue siendo la jurisdicción del país con los montos más bajos, tal cual como lo refleja el prestigioso CONICET y una de las mejores Universidades del mundo como es la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEP (UBA-CONICET).

Presupuestos de Salud

Además, desde la consultora revelaron que al observar el presupuesto nacional del 2026 se puede visualizar un profundo recorte ejecutado por el actual presidente de la República Argentina Javier Milei, plasmada en la decisión administrativa 20/2026 publicada el 11/05/2026 en el Boletín Oficial de Nación. Tal es así, que los 13 programas de salud del actual presupuesto sufrieron un recorte de 83 billones, comparando el primer cuatrimestre del 2026 con el primer cuatrimestre del 2023. Por otro lado, una situación totalmente distinta se puede apreciar en la provincia de Formosa donde el presupuesto para salud tuvo un aumento del 441% comparando el presupuesto del 2026 con el 2023, destinando 391 mil millones más para salud, dejando en evidencia la relevancia que le da la gestión provincial a la salud provincial.

Fuentes: Elaboración propia en base a datos del Instituto Argentina Grande.

Ejecución Presupuestaria por Habitante

Tomando como fuente los datos proporcionados por el sitio oficial de Presupuesto Abierto de Argentina.gob.ar y la estimación poblacional del INDEC, Formosa continúa el año 2.026 ubicándose como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante por parte del actual gobierno nacional. En contraste a esta situación, se puede observar cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que más recursos recibe por habitante, reflejando la asimetría con el resto de las jurisdicciones.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Presupuesto Nacional y del INDEC.

Deuda Bruta de la Administración Central

Mientras el discurso oficial insiste en un saneamiento de las cuentas públicas, los datos fríos de la Secretaría de Finanzas revelan una realidad alarmante. Al 30 de abril de 2026, la deuda bruta de la Administración Central alcanzó los USD 496.676 millones, marcando un nuevo hito en el pasivo argentino. El análisis de la trayectoria financiera desde el inicio de la actual gestión es contundente: en apenas 29 meses, el país sumó USD 71.120 millones a su deuda total. Esta cifra implica que, lejos de la austeridad pregonada, el Estado se ha endeudado a un ritmo promedio de USD 80,5 millones diarios. El incremento del pasivo no ha sido el único indicador negativo. Este endeudamiento ocurre en paralelo a un "ajuste feroz" presupuestario que ha golpeado directamente a los sectores más vulnerables. Entre las consecuencias más visibles de esta política se encuentran, la destrucción del empleo, precarización laboral y la erosión salarial. A pesar de las promesas de un "país mejor", la combinación de un stock de deuda creciente e indicadores sociales en caída libre pone en duda la sostenibilidad del modelo económico actual. La escalada de la deuda desmiente cualquier narrativa de alivio financiero para la Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Economía.

Consumo Masivo

Al analizar el consumo masivo en la argentina en el mes de abril del 2026 se puede apreciar que hubo un retroceso del -3,8% en su comparación interanual con abril del 2026. Además, si observamos la comparación intermensual, es decir abril del 2026 con marzo del 2026 se puede apreciar que también hubo un retroceso del -4,7%. Dicho retroceso mensual se explica por la caída en Farmacias del -9,4%, Kiosco -6,6%, Supermercado de Cadena -4,5%, los cuales fueron los rubros que mostraron mayores descensos, además la totalidad de los sectores en abril del 2026 presentaron retrocesos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Scentia.







