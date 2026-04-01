La Policía sacó de circulación a 132 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 290 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En este amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 3.501personas, con prueba de alcohotest a 186 personas, labraron 293 actas de infracciones y detectaron a 132 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 32 motos, tres automóviles y retuvieron 141 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.





Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” 2026, donde el club Sol de América enfrentó de local (en su estadio) al equipo tucumano de Tucumán Central.

El trabajo de los uniformados tuvo una marcada presencia policial y permitió un desarrollo con armonía, disfrute y pasión deportiva sin incidentes.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 10.284 personas en los distintos locales bailables, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.