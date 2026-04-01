Detuvieron a un hombre con pedido de captura y recuperaron una bicicleta

• Las intervenciones se realizaron en el marco de tareas investigativas

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena aprehendieron a un hombre con pedido activo de captura y recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída, en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa.

El primero de los hechos ocurrió en la tarde del sábado último, alrededor de las 15:50 horas, cuando personal policial realizaba tareas preventivas en las avenidas 12 de Octubre e Italia.

En ese contexto, demoraron a un motociclista y constataron mediante la base de datos de la Dirección General de Informática que tenía pedido activo de captura, en el marco de una causa por “Amenazas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado hasta la sede policial, a disposición de la Justicia provincial.

En otro caso, los policías recuperaron una bicicleta sustraída en la manzana 32 del mismo barrio, tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, que permitieron identificar a los tres involucrados en el ilícito.

Además, con la colaboración de familiares de la damnificada, se estableció que el bien había sido comercializado en la manzana 55 del mismo conglomerado habitacional, donde finalmente fue recuperado.

La víctima de la sustracción amplió su denuncia y se le restituyó la bicicleta; mientras que los investigadores secuestraron las secuencias fílmicas aportadas por una vecina y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia provincial.