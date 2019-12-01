La Policía recuperó un electrodoméstico y continúan las investigaciones

Ocurrió en una vivienda del barrio Urbanización España

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Seccional Cuarta recuperaron una cocina de seis hornallas y continúan las averiguaciones para dar con los autores del robo.

El hecho se registró este miércoles, luego de que una mujer de 41 años denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda ubicada en la manzana B1 del barrio Urbanización España y sustrajeron una cocina de seis hornallas.

Tras tomar conocimiento del caso, los investigadores iniciaron las averiguaciones y entrevistaron a vecinos del sector.

Con los datos recabados, ubicaron el domicilio de otra mujer que había comprado la cocina de buena fe y al ser informada sobre la procedencia del bien, hizo entrega voluntaria del electrodoméstico.

Por el hecho se inició una causa judicial por robo y continúan las tareas para identificar al responsable. La propietaria agradeció el comprometido accionar policial.



