La Policía realizó allanamientos, secuestró armas blancas y detuvo a tres hombres

Todo se realizó en el marco de una causa por intimidación publica en poblado y en banda con el uso de arma blanca, agravado por la participación de menores, atentado y resistencia contra la autoridad y daños

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Gauna detuvieron a tres hombres, también retuvieron a dos menores y secuestraron armas blancas y otros elementos en el marco de una investigación por un desorden violento ocurrido días atrás en el barrio.

El hecho se registró el domingo por la tarde, cuando un grupo de unas ocho personas, entre mayores y menores de edad, protagonizaron incidentes en el barrio Antenor Gauna.

Ante la situación, solicitaron apoyo a distintas dependencias del área Distrito Cinco para restablecer el orden.

Durante el procedimiento, los agresores utilizaron armas blancas, hierros y gomeras para atacar al personal policial.

Ante la situación, los efectivos efectuaron disparos disuasivos para dispersarlos. Un móvil policial resultó dañado tras recibir el impacto de un objeto contundente que rompió el parabrisas.

Por el hecho se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 y en conocimiento del Juzgado de Menores.

Con el aporte de vecinos identificaron a los presuntos autores y tras poner en conocimiento del Magistrado en turno, obtuvieron las órdenes de allanamiento.

Se realizaron tres allanamientos simultáneos en las manzanas 24 y 41 del barrio Antenor Gauna, allí se contó con la colaboración de las dependencias del área y el Destacamento Desplazamiento Rápido.

Como resultado, se procedió a la detención de tres hombres, dos de ellos se encontraban involucrados en el hecho y el tercero intentó entorpecer el procedimiento, también se retuvo a dos menores, secuestrándose además armas blancas.

Durante una de las requisas, en una habitación hallaron una sustancia vegetal que, tras el análisis de personal de Drogas Peligrosas, dio resultado positivo para marihuana y se inició una causa paralela por infracción a la Ley 23.737.

Los tres hombres quedaron detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 04, mientras que los menores fueron entregados a sus progenitores en carácter de guarda tutelar, conforme normativa vigente.



