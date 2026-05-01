Aumento del GLP en Formosa: La garrafa de 10kg se vende desde $28.000 a $35000 en el interior

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el aumento del gas envasado en Argentina en mayo de 2026 se debe principalmente a la quita de subsidios, la inflación acumulada, el aumento de costos logísticos y la actualización de precios para alinearlos con el mercado internacional, autorizados por la Secretaría de Energía de Nación que depende del Ministerio de Economía. Luego de un relevamiento efectuado tanto en la Ciudad Capital como en el Interior Provincial el valor de la garrafa de 10 kgs al mostrador va desde $28.000 llegando en algunos lugares del Interior a $35.000, llamativamente la Distribuidora Hipergas se encuentra comercializando el tubo de 10 kgs al mostrador a $22.500 y al domicilio a $27.500. Todos estos incrementos impactan de lleno en los hogares que dependen del gas envasado para cocinar, calefaccionarse o calentar agua, que representan en nuestra provincia el 99,9%, al no existir prácticamente gas por red de GasNEA, quien a la fecha posee aproximadamente tan solo 100 usuarios. Desde el Organismo de la Constitución se señaló que este incremento, llega en plena temporada de bajas temperaturas, cuando crece la demanda de gas envasado en los hogares. Por otra parte, las Distribuidoras y comercios actualizaron los precios y advirtieron que los valores podrían variar según la zona y el costo del traslado. La garrafa de 10 kg se mantiene como la opción más buscada por los usuarios, aunque el salto de precio comenzó a generar cambios en los hábitos de consumo. En algunos casos, familias optan por reducir el uso diario para intentar extender la duración del envase. También se esperan otros valores para otros formatos: el precio de la garrafa de 15 kg se ubica entre los $43.000 al mostrador y $48.000 a domicilio, en tanto los tubos de 45 kg, se consigue a $95.000. Gialluca, afirmó que estos incrementos, sumados a los aumentos de los servicios públicos establecidos desde Nación, vienen originando una asfixia económica, que no es un hecho aislado, sino que se suma a un malestar generalizado por el costo de la vida que no deja de crecer día a día. En nuestra provincia, la falta de una infraestructura de gas natural obliga a los hogares a depender de la red eléctrica que, lejos de ser una solución alternativa, suma una carga financiera extra, ya que calefaccionarse con estufas, aires acondicionados u otros artefactos, elevan el consumo, lo que inevitablemente se traduce en un permanente impacto en el bolsillo de los usuarios.







