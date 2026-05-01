La Policía incautó electrodomésticos en investigación judicial

Continúan las averiguaciones para dar con los presuntos autores

Efectivos de la Brigada de investigaciones de la Unidad Regional Seis, secuestraron heladera, Smart TV, cocina, jarra eléctrica, freidora y un lavarropas, que interesaban en una causa de “Hurto”.

El procedimiento se concretó este viernes alrededor de las 10:00 horas, cuando los policías realizaban las averiguaciones relacionadas a la causa en el barrio San Martín, de la localidad de Ingeniero Juárez.

Allí, se entrevistaron con una joven, quien entregó varios electrodomésticos y diversas documentaciones, en el marco de la investigación.

Por último, los integrantes de la Delegación Policía Científica, realizaron el procedimiento fotográfico.

La mujer de 25 años, fue trasladada hasta la dependencia policial para realizar las actuaciones judiciales correspondientes.



