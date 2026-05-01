García: “El Acta de Reparación Histórica respaldó al Modelo Formoseño”

El legislador recordó que el “centralismo porteño” le negó a la provincia “lo que necesitaba” y valoró la visión política del Gobernador de confiar en Kirchner aún cuando era un candidato presidencial poco conocido por la mayoría.

El diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ), Hugo “Cacho” García, se refirió al nuevo aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica, suscrita un 28 de mayo pero de 2003, entre el ex presidente Néstor Carlos Kirchner y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y dijo que este acuerdo respaldó “lo que se venía planificando” en el marco del Modelo Formoseño.

En ese sentido, recordó, que el “centralismo porteño” le negó a la provincia “lo que necesitaba” porque, en su momento, “fue considerada como un lugar de posibilidades de conflicto, entonces, el Estado nacional no la asistió más ni coparticipó para que nos podamos desarrollar armónicamente”.

“Eso hizo que con Néstor (Kirchner), que lo ha entendido, pero para que lo entienda tiene que haber alguien que transmita, lo que estábamos planteando cuando con este tipo de situaciones: la necesidad de una reparación para todos los formoseños y que podamos tener la misma posibilidad que han tenido todas las hermanas provincias de la Argentina”, indicó.

Y añadió: “Nosotros somos una provincia muy joven, por cierto, pero con un empuje tremendo. Cuando uno mira el contexto que nos rodea y vemos que hay provincias de muchísimos años y como Formosa se ha desarrollado en estos 23 años, tenemos que entender que esta reparación histórica vino a cumplir un rol fundamental”.

En ese sentido, el legislador provincial consideró que “necesitamos más reparaciones históricas” porque “el abandono no se construye en 23 años” sino que “cuesta mucho a veces”.

En este punto, expuso el “abandono que padecemos con las rutas nacionales, que son también internacionales, pero de cobertura y responsabilidad nacional, con la conservación y el mantenimiento para que se pueda transitar”.

“También la caída del consumo hace que la recaudación de la coparticipación haya disminuido tremendamente, que imposibilita muchas cuestiones que tienen que ver con la parte social pero aún así el Gobernador que tiene desendeudada la provincia, porque esto también hay que manifestarlo, tenemos otra provincia vecina que está terriblemente endeudada, puede pagar el sueldo como corresponde en tiempo y forma y que también puede atender aquellos sectores que están abandonados por el Gobierno nacional”, aseveró.

Por último, García puso en valor la visión estratégica y política que tuvo el gobernador Insfrán en tener conversaciones con Kirchner y encontrar los acuerdos necesarios para el desarrollo de la provincia y la Nación, aún cuando era un candidato desconocido por la mayoría.

“Creo que el mejor camino para todos, que se planteaba políticamente en ese contexto, era Néstor Kirchner, entonces había que coincidir en eso y trabajar en función de eso”, señaló.

Y ahondó: “Más allá de su relación con el gobernador Insfrán, de todo lo que el Gobernador hizo para que Néstor ocupe el lugar que ocupó, cada vez que venía acá él nos dejaba siempre un mensaje: que se sentía formoseño, por todo lo que el gobernador Insfrán le contaba de las riquezas que tenemos en este pueblo, que no se desvía de sus objetivos, que sabe que tenemos que crecer; y la solidaridad y el compromiso que tenemos con la gente tiene que ser el parámetro que nos mueve a todos, en mayor o menor medida”.



