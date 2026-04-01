Cómo proteger el mango de las heladas: El CEDEVA realizó jornadas clave en el norte de Formosa

Las capacitaciones se realizaron en Riacho He-hé y Laguna Blanca, con foco en el manejo agronómico y la protección de plantas jóvenes frente a heladas.

Durante los días 28 y 30 de abril de 2026, el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) llevó adelante dos jornadas técnicas a campo en las localidades de Riacho He-hé y Laguna Blanca, centradas en el manejo agronómico del cultivo de mango, con especial énfasis en las estrategias de protección contra heladas en plantas jóvenes.

Las actividades se desarrollaron en las unidades productivas de Francisco Vergara, en el barrio San Isidro de Riacho He-hé, y de Gustavo Pérez, en el barrio San Antonio de Laguna Blanca. Ambas jornadas estuvieron a cargo de los CEDEVA Misión Tacaaglé y Ceibo 13, y convocaron tanto a productores que integran el proyecto como a otros interesados en la temática.

Además, participaron representantes municipales y de los Concejos Deliberantes de Laguna Blanca, Riacho He-hé y Tres Lagunas, junto a técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente y del Instituto PAIPPA, lo que reflejó el carácter articulado de la propuesta.

En la apertura, el coordinador general de los CEDEVA, ingeniero Federico De Pedro, destacó la relevancia de estos espacios de capacitación territorial. En ese sentido, subrayó el rol estratégico de la extensión rural mediante módulos demostrativos en predios productivos, como herramienta clave para facilitar la transferencia de conocimientos y acercar los resultados de validaciones técnicas a la comunidad. Asimismo, remarcó el impacto de las políticas públicas provinciales orientadas a fortalecer y diversificar la actividad de pequeños productores agropecuarios.

La disertación principal estuvo a cargo del ingeniero Ricardo López, director del CEDEVA Misión Tacaaglé, quien comenzó con un análisis del estado general de los lotes de evaluación de mango implantado en marzo de 2025. En un intercambio activo con los asistentes, se abordaron las principales prácticas de manejo implementadas, entre ellas la plantación, el control de malezas, la poda de formación, el monitoreo sanitario, la fertilización y las aplicaciones fitosanitarias.

El eje central de las jornadas fue la preparación de las plantas ante la inminente llegada del invierno, teniendo en cuenta que el mango es una especie altamente sensible a las heladas. Las bajas temperaturas pueden afectar seriamente el cultivo, incluso provocar la muerte de las plantas durante sus primeros años de desarrollo.

En este contexto, López hizo especial hincapié en la necesidad de adoptar prácticas culturales específicas para mitigar estos riesgos. Entre ellas, mencionó el uso de cubiertas orgánicas como hojas de banano y gramíneas secas —por ejemplo, sorgo de Alepo—, así como también la utilización de manta térmica, una alternativa más costosa. En todos los casos, se remarcó la importancia de respetar ciertos criterios técnicos para garantizar la efectividad de la protección, como evitar el contacto directo de las hojas con el material de cobertura y asegurar una adecuada ventilación en días de alta humedad.

Como parte de las actividades, los participantes recorrieron las parcelas implantadas, actualmente en su segundo ciclo de crecimiento, donde pudieron observar de primera mano la respuesta de las plantas a las prácticas de manejo aplicadas.

Este proyecto de trabajo conjunto con productores representa una etapa clave en la labor del CEDEVA y se consolida como una herramienta eficaz para promover la transferencia tecnológica y su adopción en el territorio, sustentada en información técnica generada localmente.



