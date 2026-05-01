La Municipalidad invita a disfrutar de un fin de semana cargado de actividades recreativas

La Municipalidad de Formosa, invita a los vecinos y vecinas de todas las edades a participar de las diversas actividades que se desarrollarán durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover el deporte y la recreación.

La agenda comenzará el sábado a las 15:30 horas con los tradicionales paseos en piraguas por el río Paraguay, que tendrán como punto de encuentro el Puerto de la ciudad y tendrá como destino El Riacho Formosa, ofreciendo una alternativa recreativa en contacto con la naturaleza. Para sumarse o contactar a los instructores pueden comunicarse con Mercedes Merlo al número 3624237475.

Además, durante la jornada del sábado, se realizará una nueva edición del “Animal Fest” para celebrar el Día del Animal. Es la segunda edición de esta propuesta que se llevará a cabo en el Parque de Intendencia desde las 16:00, y contará con juegos, actividades recreativas y espacios de encuentro para toda la familia junto a sus mascotas.

Bajo el lema “Una tarde de juegos”, habrá circuitos de juegos recreativos, desafíos de destreza, actividades participativas y sectores destinados a brindar información y concientización sobre bienestar animal, tenencia responsable y convivencia urbana.

Continuando con las actividades del sábado, se llevará a cabo una nueva edición de la “Feria Emprendedora”, organizada por la Secretaría de Acción Social que se consolida como un espacio clave para el desarrollo y fortalecimiento de los pequeños productores y artesanos locales.

La feria se realizará el sábado de 16:30 a 21 horas, en el Palacio de la Intendencia, donde el público podrá recorrer una amplia variedad de productos que incluyen artesanías, gastronomía, plantas, sorteos, música en vivo y mucho más. La propuesta reunirá a emprendedores de distintos barrios de la ciudad y también del interior provincial, quienes ponen en valor el esfuerzo comunitario y continúan afianzándose en el ámbito laboral.

Asímismo, los días sábado y domingo se celebrará el día Internacional de la Danza, una gran actividad que se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, a partir de las 16 horas, en el Club Sol de América, ubicado en la intersección de Brizuela y Coronel Bogado, en el barrio San Miguel, con entrada libre y gratuita para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de dos jornadas llenas de arte, música y expresión.

En tanto, el domingo de 16:00 a 20:00 horas, se realizará una nueva edición de la “Ecoferia del Río” en el Paseo del Río (Av. Napoleón Uriburu). Este espacio reunirá a emprendedores locales y artesanos, quienes ofrecerán productos ecológicos y saludables, en un ambiente familiar que incluirá propuestas artísticas, música y una variada oferta gastronómica.



