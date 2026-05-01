La Municipalidad de Formosa intensificó los operativos de limpieza y erradicación de microbasurales tras las lluvias

La Municipalidad de Formosa, a través del área de Gestión Ambiental, llevó adelante durante las primeras horas de este viernes un importante operativo de limpieza y erradicación de residuos en distintos sectores de la ciudad, tras las precipitaciones registradas durante la noche anterior.

Uno de los trabajos se realizó en el barrio Obrero, específicamente en inmediaciones de Ayacucho y Echegaray, donde personal municipal intervino para retirar ramas caídas que obstruían la circulación vehicular y representaban un riesgo para vecinos y conductores.

Desde el área indicaron que también se desplegaron cuadrillas en los barrios Lote 110 y Lote 111, donde se avanzó con tareas de erradicación de microbasurales y recolección de residuos voluminosos acumulados luego del temporal.

En ese sentido, explicaron que gran parte de los residuos retirados correspondían a ramas caídas dentro de patios particulares que posteriormente fueron depositadas en las esquinas para su retiro, además de elementos de gran tamaño como heladeras y colchones.

Asimismo, remarcaron que la intervención municipal se realizó a partir de pedidos y avisos efectuados por vecinos a través de distintos canales de atención, ya sea de manera presencial, telefónica o mediante las áreas de atención al vecino.

Desde el municipio destacaron además que el servicio de recolección y atención de contingencias funciona durante las 24 horas, los 365 días del año, mediante turnos rotativos que permiten mantener operativos permanentes en toda la ciudad.

Finalmente, señalaron que la gestión municipal continúa trabajando de manera coordinada con los vecinos para brindar respuestas rápidas y mejorar las condiciones ambientales de los distintos barrios de la capital formoseña.



