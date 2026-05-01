“Cocina saludable con valor agregado” utilizando la producción frutihortícola formoseña

Ese fue el nombre de la actividad en la cual se presentaron cuatro tipos de desayuno al público que se acercó a hacer sus compras en uno de los puntos de la feria paippera.

En la mañana de este viernes 8, durante la jornada de comercialización en la feria del Polideportivo del barrio La Paz, en la calle Joaquín de los Santos 1200 de la ciudad de Formosa, se desarrolló una propuesta. En ella, hicieron una demostración de cocina saludable utilizando íntegramente alimentos de producción formoseña.

Esta actividad fue gestionada por el Área de Valor Agregado del Instituto PAIPPA y su responsable, Lara Candía, junto a la licenciada en Nutrición María Laura Giménez, integrante de dicha área, dieron detalles de la misma a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Básicamente, consistió en presentar “cuatro ideas de desayuno con productos locales”, es decir, utilizando “la harina de maíz, algarroba, la miel, palta, huevos caseros, el queso criollo, etcétera”, indicaron.

Cabe señalar que, según la temporada, estos alimentos se encuentran en las ferias paipperas y son, además, “beneficiosos desde el punto de vista de nutrición, ya que aportan carbohidratos, grasas saludables, proteínas, fibras”, destacaron.

Del mismo modo que “de calidad, naturales y frescos”, gracias a que estos productos frutihortícolas son cosechados por pequeños productores paipperos de la provincia.

Asimismo, resultan ser más “económicos” para el bolsillo del consumidor, que cada viernes se acerca a ese punto de venta habitual, como el que funciona en el playón del organismo, que está ubicado en la calle Padre Grotti 1040, y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

En cuanto a qué comidas se hicieron, detallaron que se promovió la elaboración de platos saludables dulces y salados. Estos fueron tostadas con palta y huevo, sándwiches de rúcula y tomate, panqueques de banana y galletitas de algarroba.

Del mismo modo, cocinaron panes de maíz, entre otros menús para el desayuno, con el fin de promoverlos en la alimentación diaria en los hogares formoseños.



















