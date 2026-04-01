Invitan a senador foráneo a los seminarios del MF para que “se interiorice” sobre la provincia a la que representa

El proyecto de ley que presentó el legislador de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa, pidiendo la intervención federal de la provincia, sigue cosechando unánimes rechazos tanto en el orden nacional como local.

El rector del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), el profesor Sergio Torres, se sumó a la fuerte condena que generó en diversos ámbitos la iniciativa presentada por el senador de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa Francisco Paoltroni, solicitando la intervención federal de la provincia.

Al ser entrevistado por AGENFOR, el directivo expuso que desde el IPP “estamos para acompañar la trayectoria de los docentes” porque en materia de formación “entendemos que comprender y conocer a Formosa, su historia, el territorio y las políticas públicas es materia importantísima porque uno conoce y ama cuando tiene certeza sobre el lugar donde vive”.

En ese contexto, aludió a la reciente presentación que hiciera el legislador libertario, iniciativa que sólo cosechó rechazos en todos los órdenes, ya que no existen condiciones constitucionales para esta medida excepcional.

“Llevamos ya 15 años realizando el seminario del Modelo Formoseño con la intención de hacer conocer para seguir amando a Formosa”, enfatizó Torres, invitando al senador a que participe de estos espacios de formación, teniendo en cuenta que es oriundo de la Provincia de Buenos Aires y que su accionar en contra del pueblo formoseño evidencia que es “una persona que no tiene conocimiento” de lo que es Formosa.

En ese sentido, lo invitó a que “se acerque a los seminarios” y de esa manera “pueda conocer a la provincia que representa” en el Congreso de la Nación, jurisdicción que, en definitiva, eligió para vivir y la que, al fin y al cabo, le dio la posibilidad de desarrollarse, subrayó.

“Tiene que conocer a la provincia de Formosa, su territorio, la flora, la fauna, su historia. Eso le va a permitir tener un afecto diferente con los formoseños”, entendió, finalmente.



