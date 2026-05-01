La CGT Regional Formosa adhiere a la Marcha Federal Universitaria

La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), tiene como objetivo central exigir al Gobierno Nacional el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Bajo la consigna “La educación pública es justicia social”, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Formosa emitió un documento oficial en el que ratifica su adhesión a la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo de 2026 en todo el país.

A través del documento, firmado por el delegado regional Hilario Martínez, el secretario gremial Vicente Insfrán y el secretario general de ATUNF, Milciades Olmedo, expresaron: “En estos aciagos días, ante el dolor de nuestros hermanos y hermanas trabajadores jubilados, de la economía popular, del estado, de las actividades productivas sustantivas y estratégicas de la Nación, asistimos al desguace de las instituciones y sus resultados: el cientificidio, el industricidio, el latrocinio y el desprecio por la vida de nuestra niñez y de nuestros mayores”.

Además, ratificaron “la defensa de la Justicia Social como valor supremo para este tiempo, con los principios orgánicos que la fundan: Unidad, Solidaridad y Organización”.

En este sentido, denunciaron que “Milei y sus adeptos ejecutan un plan sistemático de saqueo de nuestros recursos y de nuestras capacidades científicas y tecnológicas, con el bloqueo de la construcción de nuestra soberanía basada en el conocimiento aplicado para el desarrollo con equidad. Cosa que será posible si muere nuestra educación pública y la Universidad y el sistema científico-tecnológico argentinos siguen sometidos al desfinanciamiento por incumplimiento del gobierno de una ley del Congreso de la Nación”.

“Al margen de la ley, nuestras capacidades soberanas para el conocimiento estratégico de la Nación están siendo atacadas por un sistema de ideas que desprecia a la Patria, dejándola sin recursos”, sostiene el comunicado, añadiendo que el objetivo final sería “privatizar y certificar la defunción del derecho a la educación superior”.

Asimismo, dejaron en claro que en la provincia de Formosa se sabe “apreciar la educación”, entendiendo la enseñanza como una “transmisora de los valores permanentes de un pueblo esclarecido” y una “condición estratégica para el desarrollo”.

Y concluyeron con un pedido contundente: “Para cada lugar de la Patria, más educación pública. Para cada habitante de la Patria, más educación pública”.



