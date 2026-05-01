“Buscamos que los jóvenes no sean consumidores ciegos de tecnología, sino usuarios con capacidad crítica”

El titular de Educación, Ing. Julio René Aráoz, destacó la importancia de formar ciudadanos con espíritu crítico frente a la digitalización y reafirmó el compromiso del Estado provincial en la prevención de los peligros del juego en red en niños y jóvenes.

En el marco del lanzamiento del Programa de Capacitación Tecnológica y Alfabetización Digital en el Centro de Inclusión Digital (CID), que se realizó en la tarde del viernes 8, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, destacó la relevancia de esta política pública para la formación de las juventudes formoseñas.

Aráoz, quien acompañó el lanzamiento de este programa, resaltó la importancia de estos trayectos formativos para que los jóvenes no sean meros “consumidores ciegos” de tecnología, sino usuarios con “capacidad crítica”.

Destacó que “son cuatro trayectos formativos muy interesantes”, anticipando que “la semana próxima se anunciarán otros dirigidos a incrementar la accesibilidad del conocimiento acerca de los desarrollos tecnológicos, que hoy conocemos como la digitalización”.

Asimismo, remarcó que, ya en el 2025 “iniciamos con un trabajo que tiene que ver con acercar información abundante a los docentes y a las familias en torno al juego en red, que por momentos representa un peligro cuando los niños y jóvenes acceden a plataformas que no están autorizadas”.

Y aseguró al concluir que “es algo de lo que hay que ocuparse y lo vamos a continuar haciendo”.











