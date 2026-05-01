IASEP abonó el mes de marzo a prestadores provinciales

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) informó que este viernes 8 de mayo se hizo efectivo el pago a todos los prestadores provinciales, correspondiente a las prestaciones del mes de marzo de 2026.

El organismo, destacó que el cumplimiento de estos compromisos financieros se realizó dentro del plazo de 30 días desde la presentación de la facturación.

Cabe destacar que esta regularidad en los pagos, continúa garantizando la previsibilidad y la continuidad de los servicios de salud para los afiliados.



